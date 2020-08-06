В Запорожской области правоохранители задержали девушку за распространение порнографии, а также за издевательства над животными.

Девушка призналась, что пошла на такой шаг, по его убеждениям, из-за безысходного положения.

Однако, она не отрицает своей вины, а подтолкнуло ее к такому трудное детство.

— Я ничего не отрицаю. Такое было. Это было под давлением. У меня не было другого выбора. Я понимаю, что выбор есть всегда. Можно было сделать что-то другое, — заявила девушка.

Она призналась, что из самого детства ей приходилось терпеть насилие со стороны родителей.

— Остались шрамы. Получается, что у меня нет своего жилья. Меня родители выписали. Не дали возможности существовать. Выкинули просто на улицу. Били руками, ногами, удлинителями, шлангом. Разными тяжелыми предметами. В школе об этом все знали. Но я же не могла сдать своих родителей, чтобы попасть в детский дом, — рассказала подозреваемая.

По ее словам, после школы родители выгнали ее из дома, лиши регистрации места жительства.

— После школы работала в АТБ, снимала жилье. Потом нашла объявление тут. Человек предложил зарабатывать мне таким образом. Он объяснил мне, что это не порнография, — отметила девушка.

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Она публиковала фото и видео порнографического содержание, а также контент, который содержал издевательства над животными.

— Эту идею я не сама приняла. Он мне объяснил, что так можно делать. Александр – хозяин дома. Он объяснил, что люди готовы за такое давать деньги. Я сначала не соглашалась. Но он потом заблокировал все мои карточки. Заблокировал телефон, — отметила подозреваемая.

Она добавила, что свою вину признает и раскаивается.

— Я перед всеми очень сильно извиняюсь. Я чувствую свою вину. Даже без давления людей, я понимала свою вину. Я буду сотрудничать со следствием. Когда это все закончится, я буду жить нормальной,спокойной жизнью. Я не буду этим заниматься. На работу устроюсь, перееду, — подытожила 24-летняя девушка.

В Запорожской области задержали женщину за пытки животных

В Запорожской области в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный пользователь в интернете публикует с фото- и видеоматериалами порнографического характера.

В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя местная жительница.

Также, во время проведения обыска работники полиции обнаружили фото- и видеоматериалы жестокого обращения с животными: пытки и убийства.