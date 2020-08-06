В Запорожье задержали женщину за пытки животных

В Запорожской области в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный пользователь в интернете публикует с фото- и видеоматериалами порнографического характера.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя местная жительница.

В социальной сети, которая запрещена в Украине, ВКонтакте девушка публиковала откровенные фото порнографического характера.

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Во время обысков полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые содержали архив материалов порнографического характера, интимные приборы для секса, банковские карточки, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

— Также, во время проведения обыска работники полиции обнаружили фото- и видеоматериалы жестокого обращения с животными: пытки и убийства. Их фигурантка также распространяла в социальных сетях, — отметили в ГУ НП в Запорожской области.











Снимала порно и издевалась: в Запорожской области задержали женщину за пытки животных / 3 фотографии

Убийство собаки в Черкасской области

В Каменском районе Черкасской области мужчина убил свою собаку, а затем подвесил его на собственный забор.

Напуганные соседи немедленно вызвали полицию, но животное спасти не удалось.

Оказывается, задержанный мужчина уже давно хотел избавиться от пса, который “мешал ему отдыхать”.