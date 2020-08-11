В Днепре грузовик столкнулся с маршрутним такси.

Грузовой автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус, в котором находились люди. В результате ДТП пострадали девять пассажиров, им оказывается медицинская помощь.

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— По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек. Автомобильная авария с участием грузового автомобиля Mercedes и маршрутного такси Мерседес Sprinter произошла утром 11 августа, — сообщает полиция.

По данным Нацполиции в городе Днепр, авария произошла около 09.00 на улице Павлова. Сейчас на месте событий работают правоохранительные органы и устанавливают причины ДТП.







В Днепре грузовик въехал в микроавтобус, 9 человек пострадали / 2 фотографии

Происшествия в Днепре

9 августа в Днепре от автомобиля Honda отлетела деталь и попала в ребенка. Сейчас ребенок госпитализирован в больницу.

Мальчик вместе с родителями стоял у светофора, чтобы перейти на другую сторону улицы. В это время от авто, который мчался на большой скорости, отломалась деталь и попала в ребенка. Водитель скрылся с места событий.