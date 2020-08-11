У Дніпрі вантажівка зіткнулась з маршрутним таксі.

Вантажний автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу та протаранила мікроавтобус, у якому були люди. Внаслідок ДТП постраждало дев’ять пасажирів, наразі їм надається медична допомога.

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– За попередньою інформацією, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало дев’ять людей. Автомобільна аварія за участі вантажного автомобіля Mercedes та маршрутного таксі Мерседес Sprinter сталася вранці 11 серпня, – повідомляє поліція.

За даними Нацполіції у місті Дніпро, аварія сталася близько 09.00 на вулиці Павлова. Наразі на місці подій працюють правоохоронні органи та встановлюють причини ДТП.







У Дніпрі вантажівка в’їхала у мікроавтобус, 9 осіб постраждали / 2 фотографии

Надзвичайні події у Дніпрі

9 серпня у Дніпрі від автомобіля Honda відлетіла деталь і потрапила в дитину. Наразі дитина госпіталізована до лікарні.

Хлопчик разом з батьками стояв біля світлофора, щоб перейти на іншу сторону вулиці. У цей час від авто, який рухався на великій швидкості, відламалась деталь та влучила у дитину. Водій зник з місця подій.