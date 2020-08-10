ДТП в Ивано-Франковской области: три жертвы

9 августа в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области три человека погибли из-за ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и автомобиля ВАЗ.

Два человека пострадали. Из них один 2-летний ребенок.

В поселке Перегинское 26-летний водитель Mercedes-Benz Vito 120 протаранил ВАЗ-217230.

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Водитель и два пассажира ВАЗ погибли на месте. Еще два пассажира ВАЗ госпитализированы с травмами головы и туловища.

Водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Драггер показал 2,42 промилле в крови. Телесных повреждений он не получил.







В Ивано-Франковской области водитель микроавтобуса въехал в легковушку, три жертвы / 2 фотографии

ДТП на Старообуховской трассе

6 августа на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. В результате аварии между двумя BMW погибли три человека, еще двое пострадали.

Один из автомобилей после столкновения превратился в груду металла.

Источник: Ивано-Франковская ОГА

Фото: Диана Данилюк