ДТП в Ивано-Франковской области: три жертвы

9 августа в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области три человека погибли из-за ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и автомобиля ВАЗ.
Два человека пострадали. Из них один 2-летний ребенок.
В поселке Перегинское 26-летний водитель Mercedes-Benz Vito 120 протаранил ВАЗ-217230.
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Водитель и два пассажира ВАЗ погибли на месте. Еще два пассажира ВАЗ госпитализированы с травмами головы и туловища.
Водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Драггер показал 2,42 промилле в крови. Телесных повреждений он не получил.
ДТП на Старообуховской трассе
6 августа на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. В результате аварии между двумя BMW погибли три человека, еще двое пострадали.
Один из автомобилей после столкновения превратился в груду металла.
Источник: Ивано-Франковская ОГА
Фото: Диана Данилюк