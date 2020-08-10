В Днепре от авто отлетела деталь и попала в ребенка, его госпитализировали

Вечером 9 августа на проспекте Хмельницкого в Днепре от проезжающего автомобиля Honda отлетела деталь и попала в ребенка.

Мальчик стоял с родителями в ожидании зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

Ребенка госпитализировали в больницу.

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Водитель Honda скрылся с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что водитель превысил скорость. Регистратор одного из авто зафиксировал, как Honda выехала со средней полосы на крайнюю правую и пролетела на большой скорости.

На видео также показано, что сигнал светофора был красный, но водитель Honda не притормозил.



ДТП в Киевской области

8 агуста в селе Немешаево 82-летний киевлянин сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Мужчину оперативно нашли. Полицейские изъяли автомобиль с повреждениями после аварии.

Водитель задержан и находится в СИЗО.