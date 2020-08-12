ДТП под Киевом: автобус влетел в магазин, продавец чудом выжила

Под Киевом произошло ДТП — автобус врезался в киоск.

Во время движения транспортного средства водителю стало плохо, из-за чего он не справился с управлением и допустил столкновение с небольшим магазином.

Во время аварии в нем находилась 50-летняя продавец. К счастью, ей удалось спрятаться за холодильниками и выжить.

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Не получили травм и люди, которые находились в транспортном средстве.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Смертельная авария с микроавтобусом

В Ивано-Франковской области 9 августа произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни троих человек. Еще двое получили травмы, среди них — двухлетний ребенок.

Микроавтобус Mercedes, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, протаранил легковой автомобиль ВАЗ. Погибшие и пострадавшие — водитель и пассажиры ВАЗ.

Водитель Mercedes не получил никаких повреждений, ему грозит тюрьма.