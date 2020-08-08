В селе Немешаево Бородянского района Киевской области 82-летний киевлянин сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Информация о происшествии поступила в полицию, после чего правоохранители оперативно нашли мужчину.

Они изъяли автомобиль с повреждениями после аварии.

Читайте: Чудом ни одного перелома: в Дрогобыче авто трижды переехало девочку

Пожилого водителя задержали, он находится в СИЗО. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, у него сломана ключица.

ДТП в Черновцах с пострадавшей

8 августа в Черновцах произошло ДТП с пострадавшей. Автомобиль Volkswagen Passat сбил пожилую женщину, которая находилась на остановке общественного транспорта.

В результате столкновения 61-летней женщине оторвало голень.

По предварительной информации, авария произошла из-за неисправности транспортного средства.