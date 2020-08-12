ДТП під Києвом: автобус влетів у магазин, продавець дивом вижила

Під Києвом сталася ДТП – автобус врізався у кіоск.

Під час руху транспортного засобу водієві стало зле, через що він не впорався з керуванням та допустив зіткнення з невеликим магазином.

Під час аварії у ньому перебувала 50-річна продавець. На щастя, їй вдалося сховатися за холодильниками та вижити.

Читайте: У Київській області пенсіонер збив дитину та втік з місця аварії

Не отримали травм і люди, які перебували у транспортному засобі.

Обставини ДТП з’ясовує поліція.

Смертельна аварія з мікроавтобусом

В Івано-Франківської області 9 серпня сталася смертельна ДТП, яка забрала життя трьох людей. Ще двоє отримали травми, серед них – дворічна дитина.

Мікроавтобус Mercedes, водій якого перебував у стані алкогольного сп’яніння, протаранив легковий автомобіль ВАЗ. Загиблі та постраждалі – водій та пасажири ВАЗ.

Водій Mercedes не отримав жодних ушкоджень, йому загрожує в’язниця.