Непогода в Днепре 11.08 — фото и видео последствий

В Днепре вечером 11 августа прошли сильные дожди с градом, повлекшие за собой затопление дорог, падение деревьев и отключения электричества.

Наиболее проблемными оказались последствия непогоды в Днепре на улицах Харьковская, Князя Владимира, Старокозацкой, Антоновича, на проспекте Пушкина и в районе Нового центра.

Спасатели ГСЧС выезжали ликвидировать последствия непогоды восемь раз.























Затоплены улицы и оборванные провода: последствия непогоды в Днепре / 6 фотографий

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Они убирали деревья, которые повалил сильный ветер, и спасали водителей, которые из-за затопленных дорог не могли продолжать движение транспорта.

Одно дерево свалилось прямо на въезде в детскую больницу Днепра.

У одного из жилых домов ветви поваленного дерева зацепили электропровода, поэтому для уборки линии электросетей были временно обесточены.

Пострадавших в результате непогоды в Днепре нет.

Непогода в Бердянске

В Запорожской области из-за сильных ливней с грозами в Бердянске 27 июля остановился транспорт. Из-за высокого уровня воды (выше колен) люди даже не могли самостоятельно перейти дорогу.

Также из-за непогоды были обесточены микрорайоны Коса, Военный городок и частично Нагорная часть в районе улицы Софиевской.

Фото: Открытый, ГСЧС