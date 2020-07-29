Семейный скандал “под градусом” — новые подробности жестокого избиения женщины в Днепре

В деле жестокого избиения женщины на Европейской площади Днепра появились новые подробности.
Оказывается, это было “выяснения отношений” двух сожителей, которые выпивали с самого утра.
— Как сообщали люди, произошло это из-за словесную перепалку. Сначала был конфликт, который перерос в то, что сняли прохожие на видео. Судя по их поведению, было понятно, что они хорошо знакомы, — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Днепропетровщины Людмила Копыленко.
Скандальную схватку прокомментировали знакомые сожителей.
Они рассказали, что пара “отдыхала” таким образом почти каждый день.
— Они ссорились как семейная пара, после этого дела (распития алкоголя — Ред.). Он брал ее за руку и просил: пошли домой спать.
Следствие выяснило, что 32-летний мужчина ранее уже был судим, а сейчас нигде не работает.
Зачем публично избил свою жену, объяснить он так и не смог.
Полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство. Однако если женщина простит своего сожителя, дело будет закрыто.
Инцидент с избиением женщины в центре Днепра произошел 28 июля.
В сети появилось видео, где пьяный мужчина сначала толкает, а затем бьет женщину ногами в лицо.
Мэр Днепра Борис Филатов объявил вознаграждение в размере 25 тыс. грн для того, кто сможет найти и привлечь к ответственности нападавшего.