Негода у Дніпрі 11.08 – фото та відео наслідків

У Дніпрі ввечері 11 серпня пройшли сильні дощі з градом, що спричинило повалення дерев, затоплення доріг та відключення електрики.

Найбільш проблемними виявилися наслідки негоди у Дніпрі на вулицях Харківська, Князя Володимира, Старокозацькій, Антоновича, на проспекті Пушкіна та в районі Нового центру.

Рятувальники ДСНС виїжджали ліквідовувати наслідки негоди вісім разів.























Затоплені вулиці та обірвані дроти: наслідки негоди у Дніпрі / 6 фотографий

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Вони прибирали дерева, які повалив сильний вітер, та рятували водіїв, які через затоплені дороги не могли продовжувати рух транспорту.

Одне дерево повалилося прямо на в’їзді до дитячої лікарні Дніпра.

Біля одного з житлових будинків гілки поваленого дерева зачепили електродроти, тому для прибирання лінію електромереж було тимчасово знеструмлено.

Постраждалих внаслідок негоди у Дніпрі немає.

Негода в Бердянську

У Запорізькій області через сильні зливи з грозами у Бердянську 27 липня зупинився транспорт. Через високий рівень води (вище колін) люди навіть не могли самостійно перейти дорогу.

Також через негоду було знеструмлено мікрорайони Коса, Військове містечко і частково Нагірна частина в районі вулиці Софіївській.

Фото: Відкритий, ДСНС