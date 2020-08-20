Лоту Гули убили в Турции: кто это и чем связан с Украиной

В Турции стреляли в азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова по кличке Лоту Гули.

У него четыре раза выстрелили из пистолета в городе Анталия. Салифов скончался в больнице.

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В Сафирова стрелял другой криминальный авторитет с псевдонимом Хан. Его задержала полиция Турции.

Группировка Гули действовали в Одессе с 2016 года. Занимались разбойными нападениями и грабежами. В прошлом году банду Гули разгромила СБУ.

Убийство криминального авторитета

Полицейские инсценировали убийство в Пирятине Полтавской области, чтобы задержать заказчика преступления. За убийство киллеру обещали $50 тыс.

Убить должны били жителя Донецкой области. А заказал его убийство — криминальный авторитет. Задержанный — 45-летний житель Киевской области.

Источник: haqqin.az