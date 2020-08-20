Лоту Гулі вбили у Туреччині: хто це і чим пов’язаний з Україною

У Туреччині стріляли у азербайджанського кримінального авторитета Надіра Саліфова на прізвисько Лота Гулі.

У нього чотири рази вистрелили з пістолета у місті Анталія. Саліфов помер в лікарні.

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У Лоту Гулі стріляв інший представник кримінального світу, відомий під псевдонімом Хан. Його затримала поліція Туреччини.

Угруповання Гулі діяли в Одесі з 2016 року. Займались розбійними нападами та пограбуваннями. Торік банду Гулі розгромила СБУ.

Вбивство кримінального авторитета

Поліцейські інсценували вбивство чоловіка у Пирятині на Полтавщині, аби затримати замовника злочину. За вбивство жертви кілеру обіцяли $50 тис.

Вбити мали жителя Донецької області, відомого у злочинному світі. А замовив його вбивство – кримінальний авторитет. Він тепер затриманий.

Джерело: haqqin.az