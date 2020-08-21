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Факты / Происшествия

Авто протаранил поезд: в Румынии певец погиб в прямом эфире

Певец Тави Пустиу из Румынии погиб в результате ДТП в прямом эфире.

Тави вместе с женой ехал за рулем авто и вел прямой эфир в Instagram.

В салоне звучала громкая музыка, артист веселился и курил, когда внезапно закричал, увидев что-то в боковом стекле. После чего эфир оборвалась.

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В этот момент автомобиль 29-летнего певца протаранил поезд.

Тави Пустиу погиб на месте, а  его жену госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей, авария произошла из-за несоблюдения правил движения на железнодорожном переезде. После столкновения пожарные едва вытащили пару из-под обломков транспорта.

В Турции убили Лоту Гули

В Турции стреляли в азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова по кличке Лоту Гули.

В него четыре раза выстрелили из пистолета в городе Анталия. Лоту Гули скончался в больнице.

Источник: Daily Star

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