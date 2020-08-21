Співак Таві Пустіу з Румунії загинув в результаті ДТП у прямому ефірі.

Таві разом з дружиною їхав за кермом авто та вів прямий ефір в Instagram.

У салоні звучала гучна музика, артист веселився та палив, коли раптово закричав, побачивши щось в бічному склі. Після чого ефір обірвався.

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У цей момент автомобіль 29-річного співака протаранив потяг.

Пустіу загинув на місці, а за життя його дружину госпіталізували у тяжкому стані.

За даними правоохоронців, аварія сталася через недотримання правил руху на залізничному переїзді. Після зіткнення пожежники ледь витягли пару з-під уламків транспорту.

У Туреччині вбили Лоту Гулі

У Туреччині стріляли у азербайджанського кримінального авторитета Надіра Саліфова на прізвисько Лота Гулі. У нього чотири рази вистрелили з пістолета у місті Анталія. Лоту Гулі помер в лікарні.

Джерело: Daily Star