Співак Таві Пустіу з Румунії загинув в результаті ДТП у прямому ефірі.
Таві разом з дружиною їхав за кермом авто та вів прямий ефір в Instagram.
У салоні звучала гучна музика, артист веселився та палив, коли раптово закричав, побачивши щось в бічному склі. Після чого ефір обірвався.
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У цей момент автомобіль 29-річного співака протаранив потяг.
Пустіу загинув на місці, а за життя його дружину госпіталізували у тяжкому стані.
За даними правоохоронців, аварія сталася через недотримання правил руху на залізничному переїзді. Після зіткнення пожежники ледь витягли пару з-під уламків транспорту.
У Туреччині вбили Лоту Гулі
У Туреччині стріляли у азербайджанського кримінального авторитета Надіра Саліфова на прізвисько Лота Гулі.
У нього чотири рази вистрелили з пістолета у місті Анталія. Лоту Гулі помер в лікарні.
Джерело: Daily Star