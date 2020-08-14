В Атланте (штат Джорджия, США), 75-летняя Мэри Клейтон протаранила больницу на Mercedes-Benz, когда торопилась на прием к врачу.

В результате этого погиб один человек, еще четыре получили травмы.

Автомобиль припаркованную у здания машину и въехал в отделение скорой помощи, сбивая медработников.

Погибла 55-летняя Кимберли Холл. Еще четыре человека получили ранения, в том числе 29-летняя Кайлин Бейли.

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Однако правоохранители не стали выдвигать против Клейтон обвинений, так как авария была не умышленной, а в крови женщины не нашли алкогольных и наркотических средств.

Кайлин Бейли обратилась за помощью к адвокату. Также в аварии винят больницу, которая не установила сигнальные столбики у входа в отделение.

Авария в Мексике

В Мексике произошло крупное ДТП на шоссе, соединяющем столицу страны Мехико и город Толука-де-Лердо.

Автобус, направлявшийся в Пуэрто-Валларта, двигался с чрезмерной скоростью по мокрому асфальту из-за недавних дождей.

В результате аварии погибли 13 человек, 24 пассажира – пострадали.