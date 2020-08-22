В субботу ночью, 22 августа, в Полтавской области на трассе Киев-Харьков произошло ДТП с участием легкового авто Volvo и грузовик MAN.

В результате дорожного происшествия погибли три человека, среди которых двое детей.

Травмы получили два человека: пассажиры автомобиля Volvo и MAN. Их госпитализировали в больницу.

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По информации ГСЧС, погибли водитель автомобиля Volvo и двое детей, возрастом 2 и 4 лет.

ДТП в Киеве

14 августа в Киеве на перекрестке Княжего Затона и Днепровской набережной произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей водитель авто Mazda вылетел с дороги и въехал прямо в кафе.

Известно, что водителя Mazda госпитализировали в критическом состоянии. У продавца травмирована рука.