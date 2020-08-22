У суботу вночі, 22 серпня, в Полтавській області на трасі Київ-Харків сталася ДТП за участю легкового авто Volvo і вантажівка MAN.

В результаті дорожньої пригоди загинули три людини, серед яких двоє дітей.

Травми отримали двоє людей: пасажири автомобіля Volvo і MAN. Їх госпіталізували в лікарню.

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За інформацією ДСНС, загинули водій автомобіля Volvo і двоє дітей, віком 2 і 4 років.

ДТП у Києві

14 серпня в Києві на перехресті Княжого Затону і Дніпровської набережної сталося ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів водій авто Mazda вилетів з дороги і в’їхав прямо в кафе.

Відомо, що водія Mazda госпіталізували в критичному стані. У продавця травмована рука.