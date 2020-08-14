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Факты / Происшествия

Вылетел с дороги после ДТП: в Киеве автомобиль врезался в кафе

В Киеве на перекрестке Княжего Затона и Днепровской набережной произошло ДТП.

В результате столкновения двух автомобилей водитель авто Mazda вылетел с дороги и въехал прямо в кафе.

По предварительной информации, посетителей в помещении не было. Сейчас на месте работают врачи и правоохранители.

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Известно, что водителя Mazda госпитализировали в критическом состоянии. У продавца травмирована рука.

Накануне похожее ДТП произошло под Киевом. Водителю автобуса стало плохо за рулем, из-за чего он не справился с управлением и влетел в магазин.

Во время аварии в нем находилась 50-летняя продавщица. К счастью, ей удалось спрятаться за холодильниками и выжить.

Источник: dtp.kiev.ua

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