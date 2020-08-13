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Факты / Украина

На трассе Киев-Одесса столкнулись рейсовые автобусы: две жертвы, 10 пострадавших

Вблизи села Большие Трояны Кировоградской области на трассе Киев-Одесса столкнулись два рейсовых автобуса.

В результате ДТП два человека погибли и еще 10 пострадали. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Информация об аварии поступила спасателям 13 августа.

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На месте работали три человека личного состава и одна единица техники.

 

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Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

ДТП в Днепре

11 августа в Днепре грузовик столкнулся с маршрутным такси.

Грузовой автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус, в котором находились люди.

В результате ДТП пострадали девять пассажиров.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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