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Факты / Происшествия

В общежитии Десны прогремел взрыв: есть погибший и раненые

В одном из общежитий на территории 169-го Учебного центра Десна прогремел взрыв. В результате чего один военный погиб, еще двое получили травмы. Также пострадала гражданская девушка.

— Вынуждены сообщить о чрезвычайном происшествии, которое произошло на территории 169-го Учебного центра. Сегодня около 17.30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв, — заявили в пресс-службе Учебного центра Десна.

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Гражданская девушка, которая была в гостях у одного из военных, находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы.

Взрыв в Десне – погиб военный, еще два человека получили ранения

Взрыв на Черниговщине

В селе Новый Быков в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании.

В результате взрыва три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один был доставлен в больницу.

Источник: Учебный центр Десна

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