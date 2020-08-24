Взрыв в Десне – погиб военный, еще два человека получили ранения

В одном из общежитий на территории 169-го Учебного центра Десна прогремел взрыв. В результате чего один военный погиб, еще двое получили травмы. Также пострадала гражданская девушка.

— Вынуждены сообщить о чрезвычайном происшествии, которое произошло на территории 169-го Учебного центра. Сегодня около 17.30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв, — заявили в пресс-службе Учебного центра Десна.

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Гражданская девушка, которая была в гостях у одного из военных, находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы.

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