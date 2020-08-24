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Факти / Надзвичайні події

У гуртожитку Десни прогримів вибух: є загиблий і поранені

В одному з гуртожитків на території 169-го Навчального центру Десна прогримів вибух. В результаті чого один військовий загинув, ще двоє отримали травми. Також постраждала цивільна дівчина.

– Вимушені повідомити про надзвичайну подію, яка сталася на території 169-го Навчального центру. Близько 17.30, в позаслужбовий час, в одному з гуртожитків, в наслідок особистої недбалості та нехтування заходами безпеки військовослужбовців, стався вибух, – заявили в прес-службі Навчального центру Десна.

Вибух у Десні – загинув військовий, ще двоє людей отримали поранення

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