Вибух у Десні – загинув військовий, ще двоє людей отримали поранення

В одному з гуртожитків на території 169-го Навчального центру Десна прогримів вибух. В результаті чого один військовий загинув, ще двоє отримали травми. Також постраждала цивільна дівчина.

– Вимушені повідомити про надзвичайну подію, яка сталася на території 169-го Навчального центру. Близько 17.30, в позаслужбовий час, в одному з гуртожитків, в наслідок особистої недбалості та нехтування заходами безпеки військовослужбовців, стався вибух, – заявили в прес-службі Навчального центру Десна.