Кирпичом по голове, стеклом по горлу: в Харькове будут судить двух убийц

В суд Харькова направили обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые подозреваются в совершении двух убийств и грубом сопротивлении правоохранителям во время задержания.

По материалам следствия, мужчины спланировали кражу мобильного телефона у своей знакомой: они напали на нее, задушили и перерезали горло стеклом разбитой бутылки.

До этого, еще в 2013 году, те же двое мужчин набросились на знакомого во время “застолья” на берегу реки: они забили своего товарища кирпичом до смерти.

— За несколько дней указанные мужчины при попытке полицейских проверить их личные документы начали убегать от правоохранителей. Когда полицейские догнали беглецов, мужчины начали отталкивать их, хватая за одежду, то есть оказали сопротивление, — говорится в сообщении.

Задержанные будут отвечать перед судом по п.п. 4, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 342 УК Украины.

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Речь идет о разбое, соединенном с умышленным убийством, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, и сопротивлении правоохранителям при исполнении служебных обязанностей.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Убийство кассирши на Полтавщине

В конце июня в Кременчуге 33-летний мужчина во время попытки ограбления сейфа убил кассиршу кредитного отделения.

На камерах наблюдения было видно, как нападавший наносил многочисленные удары 35-летней женщине: от полученных травм она скончалась в больнице.

За содеянноеубийце грозит заключение сроком от 10 до 15 лет.

Источник: Прокуратура Харьковской области