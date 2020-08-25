Цеглиною по голові, склом по горлу: у Харкові судитимуть двох вбивць

У Харкові до суду скерували обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, які підозрюються у скоєнні двох вбивств та грубому опорі правоохоронцям під час затримання.

За матеріалами слідства, чоловіки спланували крадіжку мобільного телефону у своєї знайомої: вони напали на неї, задушили та перерізали горло склом розбитої пляшки.

До цього, ще у 2013 році, ті ж двоє чоловіків накинулися на знайомого під час “застілля” на березі річки: вони забили свого товариша цеглиною до смерті.

– За декілька днів зазначені чоловіки при спробі поліцейських перевірити їхні особисті документи почали тікати від правоохоронців. Коли поліціянти наздогнали втікачів, чоловіки почали відштовхувати їх, хапаючи за одяг, тобто вчинили опір, – йдеться у повідомленні.

Затримані будуть відповідати перед судом за п.п. 4, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 342 КК України.

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Йдеться про розбій, поєднаний з умисним вбивством, вчинений з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб, та опір правоохоронцям під час виконання службових обов’язків.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вбивство касирки на Полтавщині

Наприкінці червня у Кременчуці 33-річний чоловік під час спроби пограбування сейфу вбив касирку кредитного відділення.

На камерах спостереження було видно, як нападник наносив численні удари 35-річній жінці: від отриманих травм вона померла у лікарні.

За скоєне вбивці загрожує ув’язнення терміном від 10 до 15 років.

Джерело: Прокуратура Харківської області