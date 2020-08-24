В Киеве из окна многоэтажки выпал 7-летний мальчик

В Звенигородке 30-летняя женщина совершила самоубийство на глазах трехлетней дочери, выпрыгнув из окна на четвертом этаже. Ребенок умолял маму не делать страшный шаг.

Когда скорая привезла ее в больницу, она была еще жива.

Политравмы, тяжелая черепно-мозговая травма, переломы нижней челюсти и костей таза не оставили ни единого шанса на спасение.