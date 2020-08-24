В Киеве из окна многоэтажки выпал 7-летний мальчик

В Киеве в результате падения из окна 12 этажа погиб 7-летний мальчик.
Смертельный случай произошел в Дарницком районе на улице Григоренко.
Мальчик семи лет выпал из окна. Врачам не удалось реанимировать ребенка, смерть наступила мгновенно.
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По предварительным данным, мужчина пошел встречать жену и оставил ненадолго ребенка одного дома. Как отмечается, отец вышел на 15 минут.
В Черкасской области женщина выпрыгнула из окна
В Звенигородке 30-летняя женщина совершила самоубийство на глазах трехлетней дочери, выпрыгнув из окна на четвертом этаже. Ребенок умолял маму не делать страшный шаг.
Когда скорая привезла ее в больницу, она была еще жива.
Политравмы, тяжелая черепно-мозговая травма, переломы нижней челюсти и костей таза не оставили ни единого шанса на спасение.