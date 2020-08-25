У Полтаві іноземець викрав автомобіль, у якому на задньому сидінні перебували двоє малолітніх дітей.

Близько 13.00 до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Opel, у якому залишились двоє дітей 2012 та 2019 років народження.

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За даними правоохоронців, викрадачем виявився 20-річний громадянин Судану, який навчається в одному з вишів Полтави.

Зловмисник викрав легковий автомобіль та, намагаючись втекти, скоїв ДТП – зіткнувся з відбійником. Поліцейські одразу спіймали зловмисника та затримали.

– За кермом автомобіля знаходився громадянин Судану, 1999 року народження, студент одного із полтавських закладів вищої освіти. Наразі він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, – розповідає заступник керівника поліції Полтавщини Артем Родигін.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 146 (Незаконне позбавлення волі двох малолітніх дітей) КК України.

Іноземцю загрожує від трьох до п’яти років обмеження волі чи позбавлення. Зараз тривають слідчі дії.







У Полтаві іноземець викрав авто з двома дітьми / 2 фотографии

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