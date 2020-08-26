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Факты / Происшествия

Танкер Делфи поставили на киль: как прошла спецоперация

Полузатонувшие возле Одессы танкер Делфи удалось поставить вертикально. Он сел на мель и перевернулся девять месяцев назад.

Теперь его должны загерметизировать и ремонтировать, сообщил министр инфраструктуры Владислав Крыклий.

Читайте: Авария танкера Делфи: утечка мазута загрязнила одесский пляж

В подъеме Делфи были задействованы буксиры Topaz N и Diamond N.

  • Танкер Делфи поставили на киль: (ВИДЕО)
  • Танкер Делфи поставили на киль: (ВИДЕО)
  • Танкер Делфи поставили на киль: (ВИДЕО)
  • Танкер Делфи поставили на киль: (ВИДЕО)
  • Танкер Делфи поставили на киль: (ВИДЕО)
  • Танкер Делфи поставили на киль: (ВИДЕО)
  • Танкер Делфи поставили на киль: (ВИДЕО)
  • Танкер Делфи поставили на киль: (ВИДЕО)
Танкер Делфи поставили на киль: как прошла спецоперация / 4 фотографии

Танкер подняли специалисты компании ООО Краншип.

Танкер Делфи

Танкер Делфи затонул в ноябре 2019 года напротив пляжа Дельфин в Одессе.

Три безуспешные попытки поднять танкер было у судовладельца. С 27 июля операция по подъему аварийного судна перешла под контроль Администрации морских портов Украины.

Несколько раз с танкера фиксировалось утечки в море нефтепродуктов. Пляж пришлось закрыть.

Источник: Владислав Крыклий

Фото и видео: Думская

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