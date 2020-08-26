Танкер Делфі поставили на кіль: як тривала спецоперація

Напівзатонулий біля Одеси танкер Делфі вдалося поставити вертикально. Він сів на мілину та перевернувся дев’ять місяців тому.
Тепер його мають загерметизувати і ремонтувати, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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У підйомі Делфі були задіяні буксири Topaz N і Diamond N.
Танкер підняли фахівці компанії ТОВ Краншип.
Танкер Делфі
Танкер Делфі затонув у листопаді 2019 року навпроти пляжу Дельфін у Одесі.
Три безуспішні спроби підняти танкер було у судновласника. З 27 липня операція з підйому аварійного судна перейшла під контроль Адміністрації морських портів України.
Декілька разів з танкера фіксувалося витікання в море нафтопродуктів. Пляж довелося закрити.
Джерело: Владислав Криклій
Фото і відео: Думская