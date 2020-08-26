PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Торговали документами для моряков: в Одессе СБУ разоблачила взяточников

В Одессе сотрудники Управления капитана Одесского морского порта, ряда крюинговых компаний и специализированных морских тренажерных центров организовали коррупционную схему по изготовлению квалификационных документов.

Чиновники брали деньги за создание сертификатов, дипломов и паспортов, которые позволяли морякам выходить в рейс.

За определенную сумму, которая зависела от срока и вида документа, они создавали паспорта и выдавали их морякам, которые часто не проходили обучение и не имели знаний для выполнения своих служебных обязанностей.

Читайте: $5 тыс. за откос от армии: в Киеве задержали руководителя отделения комиссариата

Сотрудники СБУ разоблачили коррупционеров. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

  • СБУ корупція 1
  • СБУ корупція 2
  • В Одессе задержали взяточников, которые продавали документы для моряков
  • СБУ корупція 1
  • СБУ корупція 2
  • В Одессе задержали взяточников, которые продавали документы для моряков
Торговали документами для моряков: в Одессе СБУ разоблачила взяточников / 3 фотографии

Громкие задержания взяточников

Борьба с коррупцией в Украине — один из основных тезисов предвыборной программы действующего президента Владимира Зеленского.

В Украине время от времени задерживают взяточников, но массовые посадки в стране не наблюдаются.

О самых громких задержаниях взяточников в 2020 году читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: СБУ

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх