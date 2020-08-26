В Одессе задержали взяточников, которые продавали документы для моряков

В Одессе сотрудники Управления капитана Одесского морского порта, ряда крюинговых компаний и специализированных морских тренажерных центров организовали коррупционную схему по изготовлению квалификационных документов.
Чиновники брали деньги за создание сертификатов, дипломов и паспортов, которые позволяли морякам выходить в рейс.
За определенную сумму, которая зависела от срока и вида документа, они создавали паспорта и выдавали их морякам, которые часто не проходили обучение и не имели знаний для выполнения своих служебных обязанностей.
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Сотрудники СБУ разоблачили коррупционеров. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.
Громкие задержания взяточников
Борьба с коррупцией в Украине — один из основных тезисов предвыборной программы действующего президента Владимира Зеленского.
В Украине время от времени задерживают взяточников, но массовые посадки в стране не наблюдаются.
О самых громких задержаниях взяточников в 2020 году читайте в материале Фактов ICTV.