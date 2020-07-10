PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

$5 тыс. за откос от армии: в Киеве задержали руководителя отделения комиссариата

В Киеве ГБР задержали руководителя одного из отделений Деснянского районного военного комиссариата и его сообщника за взятку.

По данным следствия, военнослужащий требовал от гражданина Украины $5 тыс. за то, что он выдаст справку о непригодности к военной службе.

Читайте: $800 тыс. за назначение: мужчина пытался подкупить главу Фонда госимущества

9 июля работниками ГБР был задержан руководитель одного из отделений военного комиссариата и его посредник при получении очередной взятки в размере $2 тыс.

Дело расследуется по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) УК Украины. Ею предусматривается наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

  • затримання військовослужбовця за хабар
  • затримання військовослужбовця за хабар
  • затримання військовослужбовця за хабар
  • затримання військовослужбовця за хабар
  • затримання військовослужбовця за хабар
  • затримання військовослужбовця за хабар
  • затримання військовослужбовця за хабар
  • затримання військовослужбовця за хабар
  • затримання військовослужбовця за хабар
  • затримання військовослужбовця за хабар
  • затримання військовослужбовця за хабар
  • затримання військовослужбовця за хабар
$5 тыс. за откос от армии: в Киеве задержали руководителя отделения комиссариата / 6 фотографий

Взяточничество в Украине

В Киеве задержали 44-летнего директора частного общества за вымогательство взятки в размере $25 тыс. у кандидата на должность начальника управления Нацбанка Украины за положительное решение вопроса о его назначении. Мужчина заверил, что действует в интересах руководства НБУ.

Бизнесмена задержали во время получения части неправомерной выгоды, а именно $15 тыс.

Фото: ГБР

Источник: ГБР

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка