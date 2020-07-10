В Киеве ГБР задержали руководителя одного из отделений Деснянского районного военного комиссариата и его сообщника за взятку.

По данным следствия, военнослужащий требовал от гражданина Украины $5 тыс. за то, что он выдаст справку о непригодности к военной службе.

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9 июля работниками ГБР был задержан руководитель одного из отделений военного комиссариата и его посредник при получении очередной взятки в размере $2 тыс.

Дело расследуется по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) УК Украины. Ею предусматривается наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.























$5 тыс. за откос от армии: в Киеве задержали руководителя отделения комиссариата / 6 фотографий

Взяточничество в Украине

В Киеве задержали 44-летнего директора частного общества за вымогательство взятки в размере $25 тыс. у кандидата на должность начальника управления Нацбанка Украины за положительное решение вопроса о его назначении. Мужчина заверил, что действует в интересах руководства НБУ.

Бизнесмена задержали во время получения части неправомерной выгоды, а именно $15 тыс.

Фото: ГБР