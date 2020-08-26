В Одесі затримали хабарників, які продавали документи для моряків

В Одесі співробітники Управління капітана Одеського морського порту, низки крюїнгових компаній та спеціалізованих морських тренажерних центрів міста організували корупційну схему з виготовлення кваліфікаційних документів.

Посадовці брали гроші за створення сертифікатів, дипломів та паспортів, які дозволяли морякам виходити у рейс.

За певну суму, яка залежала від строку та виду документу, вони створювали паспорти та видавали їх морякам, які часто не проходили навчання та не мали знань для виконання своїх службових обов’язків.

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Співробітники СБУ викрили корупціонерів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.











Торгували документами для моряків: в Одесі СБУ викрила хабарників / 3 фотографии

Гучні затримання хабарників

Боротьба з корупцією в Україні була однією із основних тез передвиборної програми чинного президента Володимира Зеленського.

В Україні час від часу затримують хабарників, але масові посадки в країні не спостерігаються.

Про найгучніші затримання хабарників у 2020 році читайте у матеріалі Фактів ICTV.