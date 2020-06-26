Еще в начале президентской каденции Владимир Зеленский заявил, что в обществе существует запрос на справедливость, который необходимо удовлетворить, показать, что СБУ работает в полную силу.

Глава государства обещал, что посадки будут весной, но украинцы их не увидели. Частично, причиной этому могла стать пандемия коронавируса и вспышка инфекции в Украине.

Однако с постепенным снятием карантина начались задержания чиновников по подозрению в коррупции.

Факты ICTV рассказывают, что известно о резонансных задержаниях, и какого результата ожидать от них.

Запрос на справедливость

Коррупция в Украине является большой проблемой, которую пытаются искоренить с момента независимости. Во времена пятого президента Петра Порошенко на борьбу с коррупцией обращали внимание, а с избранием Владимира Зеленского главой государства, она должна была лишь усилиться.

Шестой глава государства неоднократно говорил о том, что запрос украинцев на справедливость нужно удовлетворить и для этого нет трех-четырех лет.

В 2019 году он высказал мнение, что украинцы увидят громкие посадки уже весной 2020 года. Однако прогноз президента не сбылся по нескольким причинам.

Во-первых, пришлось заменить генерального прокурора. 5 марта тогдашнему генпрокурору Руслану Рябошапке парламент выразил недоверие, а его преемника Ирину Венедиктову назначили 17 марта.

Учитывая, что Венедиктовой нужно было еще ознакомиться с состоянием дел в Генеральной прокуратуре, неудивительно, что посадки отсрочили.

Во-вторых, отпечаток на работу большинства людей и государственных органов наложили карантинные меры, которые ввели из-за вспышки Covid-19 в Украине. Да, много где работу не остановили, но перевод ее в удаленный режим и соблюдение новых правил не могло ее не замедлить.

Понадобился определенный период для адаптации системы и людей к новым реалиям.

Это касается и судов, которые не могли полноценно заниматься рассмотрением дел. Даже в деле о катастрофе MH17, судебное разбирательство по которому началось в марте, пришлось взять перерыв. Что уж говорить об украинских судах.

Однако в последние недели антикоррупционная деятельность значительно активизировалась. В последнее время Порошенко часто вызывают на допросы, тщательно наблюдают за его деятельностью.

И это не удивительно, ведь в отношении пятого президента расследуют уже 17 уголовных производств.

Еще одним топ-чиновником, которого обвиняют в нарушении закона стал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. Ему приписывают совершение действий, из-за которых государственный бюджет недополучил около 30,5 млн грн.

В конце 2017 года он издал указ, которым уменьшаются портовые сборы на 20%, кроме маячного. И все бы ничего, если бы один из сборов не был доходной частью бюджета, а потому должен уменьшаться только решением Верховной Рады.

Сейчас делом занимается Высший антикоррупционный суд. Он решил отпустить Омеляна под личное обязательство, однако экс-министр должен сдать загранпаспорт, сообщать об изменении места жительства, являться по первому вызову прокурора, суда и тому подобное.

Однако не только топ-чиновниками нужно измерять борьбу с коррупцией. В последнее время мы видим много резонансных задержаний из-за коррупции.

Громкие задержания последних дней

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не согласна с утверждением о том, что правоохранительные и судебные органы не удовлетворяют запроса общества на справедливость.

По мнению генпрокурора, которое она высказала в конце мая, люди просто не замечают эту работу, потому что для них играют значительную роль задержания только отдельных лиц.

— Мы сажаем, и сажаем каждый день. Просто в нашем обществе есть определенные лица — маркерные точки. Конечно, здесь надо исходить только из требований закона. Процессы посадки идут и будут идти независимо. Однако наше общество хочет топ-посадок тех людей, которые много лет обворовывали нашу страну. Тех, кто привел страну к тому состоянию, в котором она сейчас, — сказала Венедиктова.

Как бы в подтверждение слов генпрокурора в последние дни мы увидели ряд задержаний. Одним из самых “ярких” событий стало задержание председателя Кировоградской ОГА, который требовал взятку в размере 1,8 млн грн от регионального представительства госоргана области.

Первую взятку в размере 100 тыс. грн топ-чиновник получил в июне, а задержали его 25 числа этого же месяца, когда ему передали еще 250 тыс. грн.

26 июня СБУ задержала экс-правоохранителя, который представлялся “советником” главы государства и пытался получить от частного предпринимателя около 1,1 млн грн.

Он обещал, что в случае получения взятки не будет мешать ведению бизнеса. Вместе с “советником” правоохранители задержали трех фигурантов дела при получении неправомерной выгоды.

В Харькове задержали начальника отдела администрации Холодногорского района, который требовал взятку за установление детской площадки. В Житомире судебный распорядитель погорел на взятке в $750, а в Закарпатье полицейского следователя задержали за вымогательство $500, за что он должен был закрыть уголовное производство.

И это лишь небольшая часть того, что произошло в течение последней недели. Однако это не значит, что всех правонарушителей быстро накажут.

Выполнят ли обещания касательно посадок?

В фильме Год президентства Зеленского глава государства еще раз говорил о том, что хочет видеть посадки и то, как очищается страна.

Однако он считает, что людям нужно разобраться в своем желании получить быстрый результат и реальной возможности президента влиять на подобные процессы.

— Нужно разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан спрашивают: Где посадки? Я действительно этого хочу и это будет, но когда я начинаю звонить кому-то из наших правоохранителей и спрашивать: Где результат? Мы обещали людям, другая часть граждан начинает говорить: Ты президент, это не твои полномочия, ты не можешь к себе вызвать правоохранителей, — заявил Зеленский.

Однако мало поймать коррупционеров с поличным, их нужно еще и засудить. 5 сентября 2019 года Высший антикоррупционный суд начал свою работу и сосредоточен на рассмотрении крупнейших дел о коррупции.

Венедиктова считает, что на антикоррупционных ведомствах лежит ответственность за отсутствие посадок, в том числе и на ВАКС.

— Если открыть сайт Офиса Генпрокурора и посмотреть, то можно увидеть, что прокуроры посадки обеспечивают. Только по направлению организованной преступности за март-май по 391 делу, направленному в суд, 101 человеку избрана мера пресечения — содержание под стражей. 24 приговора, семь из которых вступили в законную силу, реальные сроки наказания в отношении 29 человек. Общество интересуют совсем другие посадки, топ-коррупционеров, топ-чиновников. К кому вопрос с топ-коррупционерами, когда у нас есть замкнутый круг: НАБУ, САП и ВАКС, — заявила генеральный прокурор в июне.

Однако можно ли просто все свалить на антикоррупционный суд и надеяться, что он выдержит? Конечно нельзя.

Все хотят быстрых посадок, забывая что в Украине также действует презумпция невиновности. То есть нужно доказать, что человек совершил преступление, а суд должен беспристрастно рассматривать каждое дело, чтобы предоставить свой вердикт.

Кроме того, это не обязательно должны быть посадки. В зависимости от ситуации суд также может принять решение о применении такого наказания как ограничение свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, общественные работы и тому подобное.

Высший антикоррупционный суд работает для того, чтобы адекватно рассмотреть каждое дело и вынести справедливый вердикт. Но для этого нужно время.

16 июня судья-спикер ВАКС Екатерина Сикора заявила, что суд прилагает все усилия для беспристрастного рассмотрения дел.

— В своей деятельности (судьи, — Ред.) являются зависимыми исключительно от действующего уголовного материального и процессуального законодательства Украины. В то же время подстрекательство общества к ненависти и нетерпимости, оскорблений и унижений, высмеивания и пренебрежительного отношения к лицам, которые обвиняются в совершении коррупционных преступлений, выходит за пределы системы сдержек и противовесов, а также здравого смысла и адекватного поведения в цивилизованном обществе, — сказала она.

Однако и другие антикоррупционные органы не сидят без дела. Согласно статистике НАБУ за январь 2020 года были открыты 93 новых дела и вручены подозрения 36 лицам.

Деятельность антикоррупционных органов не останавливалась и в последних задержаниях нет ничего удивительного. Однако нужно, чтобы и наказание коррупционеров (особенно среди топ-чиновников) было неотвратимым.

В то же время мы не можем пренебрегать объективностью суда ради скорости вынесения приговоров. Иначе как тогда мы можем называть Украину правовым государством?

Владислав Бомбела