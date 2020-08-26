В Печерском районе Киева 61-летний иностранец в съемной квартире задушил проститутку.

Позже выяснилось, что 35-летняя погибшая женщина — мать пятерых детей.

Гражданин США по имени Майк почти полгода снимал квартиру на улице Филатова, куда однажды ночью сутенер привез проститутку.

— Когда женщина не вышла через несколько часов — сутенер пришел ее спасать, но дверь никто не открывал. Тогда сутенер взял набор инструментов и принялся долбить дверь. Однако открыть их не удалось. Полиция и ГСЧС приехали только утром, — говорится в сообщении.



















В Киеве иностранец убил проститутку — она оказалась матерью пятерых детей / 5 фотографий

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Труп женщины был найден за диваном, а Майка забрала скорая — он жаловался на затрудненное дыхание.

Отмечается, что в тот же день американец сбежал из больницы: полиция задержала его в аэропорту Борисполь.

Понесет ли ответственность за смерть женщины ее сутенер, пока неизвестно.

Столичные правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Изнасилование несовершеннолетней в Харькове

В конце мая в Харькове иностранец напал на 15-летнюю девушку, которая вечером возвращалась домой.

Мужчина потянул ее в лес, заклеил рот скотчем и изнасиловал.

Насильника удалось задержать: он оказался студентом Харьковского автомобильно-дорожного института.

Источник: Нацполиция, Киев Оперативный