В Харькове задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 15-летней девушки.

Девушка шла к парню, в 22.30 пропала связь с ней. После чего ее начали искать. Потерпевшая услышала крики, чт ее ищут, и вырвалась на дорогу. Насильника разыскивали по таким приметам: не худой, в черной спортивной одежде, с большим рюкзаком, плохо говорит по-русски. Через час его задержали.

Девушка рассказала, что она поднималась по лестнице в квартиру, когда сзади ее схватил парень и потащил в лес.

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Она умоляла, чтобы нападавший забрал деньги и телефон, однако он сказал, что ему ничего не нужно, заклеил ей рот скотчем и изнасиловал. Пострадавшей удалось потом вырваться, но ее рюкзак остался в руках преступника.

Известно, что насильник иностранец, он приехал в Украину 8 месяцев назад, учится в Харьковском автомобильно-дорожном институте. Проживает в общежитии.



















Заклеил рот и изнасиловал: в Харькове иностранец напал на 15-летнюю девушку / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Сумской области задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней девочки.

Источник: ВЕХА Харьков