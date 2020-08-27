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Факты / Происшествия

Раненые во время стрельбы под Харьковом в больнице, их оперируют

Трех мужчин, которых ранили во время обстрела маршрутки на трассе Киев — Харьков возле Люботина, пока оперируют.

Об этом сообщил заместитель главного врача Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий.

— В больнице трое пострадавших (мужчины), все в операционных. Время окончания операций врачи не прогнозируют.

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Микроавтобус на трассе Киев — Харьков расстреляли вечером 27 августа возле города Люботин. В салоне Mercedes находились представители общественной организации За жизнь.

Нападавшие догнали автобус, разбили стекло и начали стрелять резиновыми пулями. В результате стрельбы пострадали четыре человека.

Правоохранители уже задержали 14 человек по факту покушения на убийство пассажиров микроавтобуса.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Офис генпрокурора

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