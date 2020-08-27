На трассе Киев – Харьков в четверг, 27 августа, расстреляли автобус с людьми.

— Вблизи поселка Люботин Харьковской области неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители ОО За жизнь, и заставили его остановиться. После этого из Mitsubishi вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, — рассказали в полиции.

Нападавшие скрылись на своей машине, поэтому правоохранители ввели операцию Сирена. Через некоторое время правоохранители заявили, что задержали 14 подозреваемых в происшествии.

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— В результате выстрелов двое активистов получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет, — подчеркнули в ГУ НП в Харьковской области.

Нардер Илья Кива, в свою очередь, заявил, что автобус расстреляли представители политсилы Национальный корпус, в результате чего погибли два человека, еще одного активиста украли. Однако полиция опровергла информацию о погибших и украденном человеке.

В Национальном корпусе опровергают обвинения Кивы и пишут, что таким образом нардеп просто хочет скомпрометировать их политсилу.



















На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с людьми – есть раненые / 5 фотографий

Стрельба в Киеве

В Киеве 19 августа мужчина обстрелял авто патрульных полицейских.

По информации полицейских, они проезжали возле остановки Смелянской. В это время к дороге подошел мужчина и совершил прицельный выстрел по служебному авто. Его сразу задержали.