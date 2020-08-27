В четверг, 27 августа, на трассе под Харьковом произошло нападение на автобус с активистами движения Патриоты – За Жизнь.

В результате происшествия травмы получили два человека, взятых в заложники нет. Нападавшие скрылись на своей машине, поэтому правоохранители ввели операцию Сирена.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, виновных в расстреле автобуса на трассе Киев Харьков задержала полиция.

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Также он добавил, что полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они не исходили.

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Расстрел автобуса

На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с представителями ОО За жизнь.

Нападавшие автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes и заставили его остановиться. После этого из Mitsubishi вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус.