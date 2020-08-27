PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Расстрел автобуса на трассе Киев — Харьков: видео нападения (18+)

В четверг, 27 августа, на трассе под Харьковом произошло нападение на автобус с активистами движения Патриоты – За Жизнь.

В результате происшествия травмы получили два человека, взятых в заложники нет. Нападавшие скрылись на своей машине, поэтому правоохранители ввели операцию Сирена.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, виновных в расстреле автобуса на трассе Киев Харьков задержала полиция.

Читайте: Виновные задержаны: Геращенко прокомментировал стрельбу на трассе Киев – Харьков

Также он добавил, что полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они не исходили.

Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия (18+)

Расстрел автобуса

На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с представителями ОО За жизнь.

Нападавшие автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes и заставили его остановиться. После этого из Mitsubishi вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка