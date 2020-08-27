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Факти / Надзвичайні події

Поранені під час стрілянини під Харковом у лікарні, їх оперують

Трьох чоловіків, яких поранили під час обстрілу маршрутки на трасі Київ – Харків біля Люботина, наразі оперують.

Про це повідомив заступник головного лікаря Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрій Соцький.

– У лікарні троє постраждалих (чоловіки), всі в операційних. Час закінчення операцій лікарі не прогнозують.

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Мікроавтобус на трасі Київ – Харків розстріляли ввечері 27 серпня біля міста Люботин. У салоні Mercedes перебували представники громадської організації За життя.

Нападники наздогнали автобус, розбили скло і почали стріляти гумовими кулями. В результаті стрілянини постраждали четверо людей.

Правоохоронці вже затримали 14 людей за фактом замаху на вбивство пасажирів мікроавтобуса.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс генпрокурора

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