Трьох чоловіків, яких поранили під час обстрілу маршрутки на трасі Київ – Харків біля Люботина, наразі оперують.

Про це повідомив заступник головного лікаря Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрій Соцький.

– У лікарні троє постраждалих (чоловіки), всі в операційних. Час закінчення операцій лікарі не прогнозують.

Читайте: Розстріл автобуса на трасі Київ – Харків: відео нападу (18+)

Мікроавтобус на трасі Київ – Харків розстріляли ввечері 27 серпня біля міста Люботин. У салоні Mercedes перебували представники громадської організації За життя.

Нападники наздогнали автобус, розбили скло і почали стріляти гумовими кулями. В результаті стрілянини постраждали четверо людей.

Правоохоронці вже затримали 14 людей за фактом замаху на вбивство пасажирів мікроавтобуса.