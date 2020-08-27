PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Розстріл автобуса на трасі Київ – Харків: відео нападу (18+)

У четвер, 27 серпня, на трасі під Харковом відбувся напад на автобус з активістами руху Патріоти – За Життя.

В результаті події травми отримали двоє людей, взятих у заручники немає. Нападники втекли на своїй машині, тому правоохоронці ввели операцію Сирена.

За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, винних у розстрілі автобуса на трасі Київ Харків затримала поліція.

Читайте: Винні затримані: Геращенко прокоментував стрілянину на трасі Київ – Харків

Також він додав, що поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації, від якої б політичної сили вони не виходили.

Відео містить нецензурну лексику та сцени насильства (18+)

Розстріл автобуса

На трасі Київ – Харків розстріляли автобус з представниками ГО За життя.

Нападники автомобілем Mitsubishi  заблокували рух мікроавтобуса Mercedes та змусили його зупинитися. Після цього з Mitsubishi  вийшло кілька осіб та з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка