У четвер, 27 серпня, на трасі під Харковом відбувся напад на автобус з активістами руху Патріоти – За Життя.

В результаті події травми отримали двоє людей, взятих у заручники немає. Нападники втекли на своїй машині, тому правоохоронці ввели операцію Сирена.

За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, винних у розстрілі автобуса на трасі Київ Харків затримала поліція.

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Також він додав, що поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації, від якої б політичної сили вони не виходили.

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Розстріл автобуса

На трасі Київ – Харків розстріляли автобус з представниками ГО За життя.

Нападники автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes та змусили його зупинитися. Після цього з Mitsubishi вийшло кілька осіб та з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус.