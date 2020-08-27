Виновных в расстреле автобуса на трассе Киев Харьков задержала полиция.

— Сегодня на трассе Харьков — Киев произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один гражданин получил черепно-мозговую травму, — заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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Он добавил, что автомобили нападавших установлены, а подозреваемые – задержаны.

— Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования. Полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых, — заявил Геращенко.

Сегодня на трассе Харьков- Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В… Опубликовано Антоном Геращенко Четверг, 27 августа 2020 г.

Расстрел автобуса на трассе Киев – Харьков

На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с представителями ОО За жизнь.

Нападавшие автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes и заставили его остановиться. После этого из Mitsubishi вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус.

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