Виновные задержаны: Геращенко прокомментировал стрельбу на трассе Киев – Харьков
Виновных в расстреле автобуса на трассе Киев Харьков задержала полиция.
— Сегодня на трассе Харьков — Киев произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один гражданин получил черепно-мозговую травму, — заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
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Он добавил, что автомобили нападавших установлены, а подозреваемые – задержаны.
— Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования. Полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых, — заявил Геращенко.
Сегодня на трассе Харьков- Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.
В…
Опубликовано Антоном Геращенко Четверг, 27 августа 2020 г.
Расстрел автобуса на трассе Киев – Харьков
На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с представителями ОО За жизнь.
Нападавшие автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes и заставили его остановиться. После этого из Mitsubishi вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус.
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