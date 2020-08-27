На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус – первое видео

Вблизи поселка Люботин Харьковской области злоумышленники на авто Mitsubishi остановили микроавтобус Mercedes, на котором ехали представители ОО За жизнь. После чего раздалась стрельба.

В местные полиции рассказали, что в результате происшествия пострадали два человека.

Правонарушители стреляли из травматического оружия.

Виновным грозит наказание по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.





