На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус – первое видео

Вблизи поселка Люботин Харьковской области злоумышленники на авто Mitsubishi остановили микроавтобус Mercedes, на котором ехали представители ОО За жизнь. После чего раздалась стрельба.
В местные полиции рассказали, что в результате происшествия пострадали два человека.
Правонарушители стреляли из травматического оружия.
Виновным грозит наказание по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.
Расстрел автобуса на трассе Киев – Харьков: первые фото и видео / 2 фотографии
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