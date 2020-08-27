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Факти / Надзвичайні події

Винні затримані: Геращенко прокоментував стрілянину на трасі Київ – Харків

Винних у розстрілі автобуса на трасі Київ Харків затримала поліція.

– Сьогодні на трасі Харків – Київ стався конфлікт між двома групами прихильників різних політичних сил. В результаті нападу на автобус однієї зі сторін були нанесені поранення з травматичної зброї двом громадянам. Ще один громадянин отримав черепно-мозкову травму, – заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

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Він додав, що автомобілі нападників встановлені, а підозрювані – затримані.

– Політичним партіям та всім іншим, Конституцією України, заборонено мати будь-які силові формування. Поліція жорстко і принципово реагуватиме на будь-які силові провокації, від якої б політичної сили вони не йшли – правих, лівих, червоних або блакитних, – заявив Геращенко.

Сегодня на трассе Харьков- Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

В…

Опубликовано Антоном Геращенко Четверг, 27 августа 2020 г.

Розстріл автобуса на трасі Київ – Харків

На трасі Київ – Харків розстріляли автобус з представниками ГО За життя.

Нападники автомобілем Mitsubishi  заблокували рух мікроавтобуса Mercedes та змусили його зупинитися. Після цього з Mitsubishi  вийшло кілька осіб та з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус.

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