Конфликт с хасидами в Умани: полиция открыла дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта между местными жителями и хасидами в Умани.

Дело возбуждено по части статье 161 ККУ Нарушение равноправия граждан, сообщили в полиции.

Полицейские установили, что группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это тем, что они могут быть больные коронавирусом.

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Во время указанных событий полицией обеспечена охрана общественного порядка и были установлены все лица на месте конфликта.

Конфликт в Умани

В ночь на 28 августа, местные жители вызвали полицию и не пропускали хасидов к месту захоронения цадика Нахмана.

Жители просили правоохранителей прогнать хасидов, рассказал депутат Уманского районного совета Сергей Алексеев. Он опубликовал на своей странице в Facebook видео конфликта. Люди на видео скандируют хасидам — ​​”уходите отсюда”.