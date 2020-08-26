Запрета нет: аэропорт Борисполь пропустил в Украину 50 хасидов

Группу из 50 хасидов, прибывших 25 августа в аэропорт Борисполь из Тель-Авива, несколько часов не хотели впускать в Украину.

Конфликт возник во время прохождения паспортного контроля: целью их поездки было празднование еврейского нового года Рош ха-Шана в Умани.

Среди прибывших также были женщины и дети.

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На запрос юриста фонда имени Раби Нахмана Ирины Рибницкой МИД и ГПСУ подтвердили, что запрета на въезд в Украину граждан Израиля нет.

Утром 26 августа стало известно, что группу хасидов все же пропустили в Украину.

Ограничение паломничества хасидов в Умань

Решение о существенном ограничении паломничество хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана 2020 приняли на совещании Офиса президента 25 августа.

Отмечается, что это была непосредственная просьбе правительства Израиля.

Согласно статистике страны, каждый третий пациент с Covid-19 — представитель ортодоксального иудаизма (хасид).

Источник: Главком

Фото: Главком