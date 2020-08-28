Депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев разместил в соцсети видео, как ночью 28 августа паломники-хасиды с чемоданами прорываются через кордон из нескольких жителей Умани та полицейских.
Хасидов, прибывших на иудейский праздник Рош ха-Шана, якобы не пропускали к могиле цадика Нахмана, а полиция пыталась не допустить столкновений между ними.
В то же время в Объединенной еврейской общине Украины утверждают, что этот конфликт не связан с антисемитизмом, а исключительно бытовой.
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Там рассказали, что приехавший в Умань турист не мог попасть в дом, который якобы принадлежит ему. Местные жители говорят, что это незаконная постройка.
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В местной полиции подтвердили, что 27 августа около 23.00 получили сообщение о конфликте между группой граждан Украины и группой Брацлавских хасидов, прибывших в город.
— Выездом на место происшествия было установлено, что группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения Covid-19 и, по их мнению, незаконным строительством, — говорится в сообщении.
Правоохранители установили всех участников конфликта и открыли производство по части 2 статьи 161 УКУ — Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.
Паломничество хасидов в Умань
На фоне пандемии коронавируса и карантина Украина решила в 2020 году ограничить паломничество хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана.
В Офисе президента сказали, такой была непосредственная просьба премьер-министра Израиля.
Несмотря на ограничение, тысячи паломников съезжаются в Умань, чтобы отметить еврейский Новый год.
Источник: PavlovskyNEWS