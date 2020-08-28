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Факти / Надзвичайні події

Конфлікт з хасидами в Умані: поліція відкрила справу

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом конфлікту між місцевими жителями і хасидами в Умані.

Справу розпочато за частиною статтею 161 ККУ Порушення рівноправності громадян, повідомили у поліції.

Поліцейські встановили, що група осіб перешкоджала іноземцям попасти на територію домоволодіння, мотивуючи це тим, що вони можуть бути хворі на коронавірус.

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Під час вказаних подій поліцією забезпечено охорону громадського порядку та були встановлені усі особи на місті конфлікту.

Конфлікт в Умані

У ніч на 28 серпня, місцеві жителі викликали поліцію і не пропускали хасидів до місця поховання цадика Нахмана.

Жителі просили правоохоронців прогнати хасидів, розповів депутат Уманської районної ради Сергій Алєксєєв. Він опублікував на своїй сторінці у Facebook відео конфлікту. Люди на відео скандують до хасидів – ”йдіть звідси”.

Джерело: Нацполіція

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