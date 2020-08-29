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Факты / Происшествия

Ромский погром на Харьковщине: полиция возбудила два уголовных дела

Два уголовных производства нарушили из-за конфликта между ромами и жителями села Андреевка Балаклейского района Харьковской области.

Дела открыты по статьям №161 Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и №296 Хулиганство Уголовного кодекса Украины, сообщили в областном управлении Национальной полиции.

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Санкции статей предусматривают до четырех лет лишения свободы.

Конфликт между селянами и ромами

29 августа жители Андреевка забросали яйцами и разбили окно в доме семьи цыган, проживающих в селе. Требовали их покинуть территорию Балаклейского района. Они считают, что из-за ромов в регионе выросла преступность.

Из-за столкновений полицейским пришлось эвакуировать ромов.

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