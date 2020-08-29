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Факти / Надзвичайні події

Ромський погром на Харківщині: поліція порушила дві кримінальні справи

Два кримінальних провадження порушили через конфлікт між ромами та жителями села Андріївка Балаклійського району Харківської області.

Справи відкриті  за статтями №161 Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності та №296 Хуліганство Кримінального кодексу України, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

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Санкції статей передбачають до чотирьох років позбавлення волі.

Конфлікт між селянами та ромами

29 серпня жителі Андріївка закидали яйцями та розбили вікно у будинку родини ромів, які мешкають у селі. Вимагали їх покинути територію Балаклійського району. Вони вважають, що через ромів у регіоні зросла злочинність.

Через сутички поліцейським довелося евакуювати ромів.

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