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Факты / Украина / Общество

Под Херсоном 18 заробитчан с детьми жили возле свалки

Под Херсоном рядом со свалкой правоохранители обнаружили 25 заробитчан из Мукачево Закарпатской области.

Семьи, в которых проживает 18 взрослых и семеро детей в возрасте от 2 до 12 лет, приехали на юг страны на заработки: они собирали и сортировали мусор. Рядом со свалкой они организовали себе дома.

— Жили рядом со свалкой в ​​лачуге, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей, — сообщила Нацполиция Херсонской области.

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По словам местных правоохранителей, взрослые и их дети имели очень запущенный вид, состояние здоровья малышей планирующим проверить в больницах.

  • Под Херсоном 18 заробитчан с детьми жили возле свалки
  • Под Херсоном 18 заробитчан с детьми жили возле свалки
  • Под Херсоном 18 заробитчан с детьми жили возле свалки
  • Под Херсоном 18 заробитчан с детьми жили возле свалки
  • Под Херсоном 18 заробитчан с детьми жили возле свалки
  • Под Херсоном 18 заробитчан с детьми жили возле свалки
Под Херсоном 18 заробитчан с детьми жили возле свалки / 3 фотографии

Сейчас полиция устанавливает законность пребывания и трудоустройства работников.

Напомним, ранее мы писали, на каких условиях украинские заробитчане ездят работать за границу во время карантина.

Источник: Нацполиция

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